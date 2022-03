Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionisten aufgetreten - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Vorfällen im Zusammenhang mit Exhibitionisten, die sich am Dienstag (29.03.2022) im Gewann Hofweingarten und im Bereich des Lunawegs/Hagelsbrunnenwegs ereignet haben. Eine 52 Jahre alte Fahrradfahrerin begegnete gegen 17.30 Uhr auf einem Feldweg im Gewann Hofweingarten einem unbekannten Mann. Der Unbekannte schaute sie an, als sie an ihm vorbeifuhr, zog dabei seine Hose herunter und nahm sein Geschlechtsteil in die Hand. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein sowie dunkle Haare und eine kräftige Statur haben. Er trug eine Brille und einen weißen Fahrradhelm und war mit einem schwarzen/dunkelblauen Jogginganzug bekleidet. Er hatte ein dunkles Fahrrad mit roter Aufschrift bei sich und sprach mit schwäbischem Dialekt. Ein ebenfalls unbekannter Täter stand gegen 09.30 Uhr auf einem Waldweg im Bereich des Lunawegs und des Hagelsbrunnenwegs zwischen einem Grillplatz und einem Kindergarten und onanierte vor einer 30 Jahre alten Spaziergängerin. Der Unbekannte soll zwischen 15 und 20 Jahre alt und etwa 165 bis 170 Zentimeter groß sein sowie dunkle Haare haben. Er trug eine rote Jacke, Jeans sowie eine schwarze Basecap und eine schwarze OP-Maske. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell