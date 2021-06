Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Zeugen nach Autoaufbruch am Markt

Lübbecke (ots)

Bei einem Autoaufbruch in der Nacht zu Dienstag in der Lübbecker Innenstadt am Markt hat ein Unbekannter Bargeld und eine EC-Karte erbeutet.

Der Besitzer eines Mercedes war gemeinsam mit einer Angehörigen mit einem Umzug beschäftigt, als er gegen 0.30 Uhr die eingeschlagene Seitenscheibe an der Beifahrertür seines Mercedes bemerkte. Nach einem ersten Eindruck war offensichtlich nichts aus dem Innenraum des Pkw gestohlen worden. Einen Tag später wurde der Polizei gemeldet, dass eine Geldbörse samt EC-Karte abhandengekommen war. Zudem war zwischenzeitlich bereits versucht worden, mit der Karte Geld vom Konto abzuheben.

Zeugen, die in der Nacht am Markt entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon (0571) 88660.

