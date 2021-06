Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen gesucht: Weißer Mercedes auf Kanzlers Weide beschädigt

Minden (ots)

Auf dem Parkplatz "Kanzlers Weide" ist am Samstag, 12. Juni, ein weißer Mercedes beschädigt worden. Der Pkw der neuen A-Klasse mit NI-Kennzeichen stand dort in der Zeit von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Spuren am Fahrzeug deuten darauf hin, dass der Mercedes von einer Anhängerkupplung eines anderen Pkw getroffen wurde.

Der Fahrzeugbesitzer erstattete später Anzeige bei der Polizei in Rehburg-Loccum. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher werden jetzt vom Mindener Verkehrskommissariat geführt. Die Beamten bitten um Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer (0571) 88660.

