POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Pkw überschlagen - Zeugen gesucht - Ratingen - 2112020

Nach derzeitigem Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr am 03.12.2021, gegen 20:30 Uhr, bei Dunkelheit und regennasser Fahrbahn eine 59 jährige Ratingerin mit ihrem Mercedes Benz die Straße Brandsheide in Ratingen, in Fahrtrichtung der Straße Rehhecke.

Zeitgleich befuhr ein 26 jähriger Ratinger mit seinem Toyota den Breitscheider Weg in Ratingen in Fahrtrichtung Ratingen Breitscheid.

Aus bisher ungeklärte Ursache kollidierten beide Pkw im Kreuzungsbereich Brandsheide/ Rehhecke/ Breitscheider Weg miteinander. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Toyota und blieb auf dem Dach liegen.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Sie wurden durch ein örtliches Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Da es zum jetzigen Zeitpunkt widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang gibt, sucht die Polizei dringend Zeugen des Verkehrsunfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

