POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 25-Jährige bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 3. März 2021, wurde eine 25-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Friedensstraße in Delmenhorst leicht verletzt.

Gegen 06:35 Uhr befuhr die 25-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Pkw Polo die Friedensstraße in Richtung Stedinger Straße.

Dabei übersah sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde die 25-Jährige leicht verletzt und durch die Rettungssanitäter am Unfallort medizinisch versorgt.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 6.000 Euro geschätzt.

