Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Dieselkraftstoff von Baustelle in Ganderkesee entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 2. März 2021, 17:45 Uhr, bis Mittwoch, 3. März 2021, 07:00 Uhr, Dieselkraftstoff von einem Baustellengelände an der Wildeshauser Landstraße in Ganderkesee.

Nach dem Entfernen eines Schlosses gelangten sie auf das eingezäunte Baustellengelände. Anschließend wurde ein abgestellter Baucontainer mittels eines Fahrzeuges derart verschoben, dass die Täter an die Tür des Containers gelangten. Aus diesem entwendeten sie dann den Dieselkraftstoff.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 250 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise, auch auf Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell