POL-ME: Unbekannter sprüht Pfefferspray in Schule - zwölf Schüler leicht verletzt - Hilden - 2112018

Am Donnerstagvormittag (02. November 2021) wurden zwölf Schüler einer Schule an der Gerresheimer Straße in Hilden leicht verletzt, nachdem ein Unbekannter Pfefferspray im Treppenhaus versprüht hatte. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 10:45 Uhr hielten sich mehrere Schülerinnen und Schüler einer weiterführenden Schule an der Gerresheimer Straße in Hilden im Treppenhaus des Schulgebäudes auf. Nachdem von einer bisher nicht identifizierten Person ein unbekannter Stoff versprüht worden war, klagten anschließend mehrere Schülerinnen und Schüler über Atemwegsreizungen.

Die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Hilden brachten nach einer erstmedizinischen Versorgung vor Ort insgesamt zwölf Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren zur ambulanten Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser.

Wegen der hohen Anzahl an alarmierten Rettungsfahrzeugen musste die Gerresheimer Straße für die Dauer der Rettungsmaßnahmen im Umfeld des Schulgebäudes gesperrt werden.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

