Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Ein bislang unbekannter Kastenwagenfahrer beschädigte auf einem Tankstellengelände an der Hebewerkstraße einen Reisebus. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch, um 08.20 Uhr. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Recklinghausen

Einen Schaden von ca. 5.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem schwarzen BMW. Der Wagen war am Mittwoch, in der Zeit von 08.50 Uhr bis 16.40 Uhr, an der Ecke Frankenweg/ Suderwichstraße abgestellt. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zu einer weiteren Unfallflucht in Recklinghausen kam es heute zwischen 9 Uhr und 10 Uhr, an der Bochumer Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte einen Sachschaden an einem grauen Suzuki, der auf dem Parkplatz einer Arztpraxis geparkt war. Der Schaden beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen.

Bottrop

In einem Parkhaus an der Scharnhölzstraße verursachte ein Unbekannter einen Sachschaden von schätzungsweise 1.200 Euro an einem weißen BMW und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der BMW war am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr dort abgestellt.

Dorsten

An der Halterner Straße verursachte der Fahrer einer Sattelzugmaschine am Mittwochabend (19.30 Uhr) einen Sachschaden von ca. 5.000 Euro und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Ein 51-jähriger Niederländer wartete mit seiner Sattelzugmaschine inkl. Auflieger in Höhe einer Tankstelle, am südlichen Fahrbahnrand - in Fahrtrichtung Hervester Straße. Zu dieser Zeit kam ihm der unbekannte Fahrzeugführer, ebenfalls ein Sattelzug inkl. Auflieger, auf der Halterner Straße entgegen und bog dann nach rechts ab. Dabei touchierte der Unbekannter das geladene Mobilheim des niederländischen Fahrers. Am Transportgut entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um eine Zugmaschine in Weiß, mit rumänischem Kennzeichen und einem roten Auflieger, mit vermutlich deutschem Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell