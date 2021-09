Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Kirchhellener Straße wurde in der Nacht auf Donnerstag in einen Döner-Imbiss eingebrochen. Die unbekannte Täter brachen die Hintertür auf, gingen zum Tresen des Verkaufsraums, öffneten die Kasse und nahmen Bargeld mit. In der Nähe - ebenfalls auf der Kirchhellener Straße - hat es außerdem in der Nacht einen Einbruchsversuch in ein Restaurant gegeben. Gestohlen wurde nichts.

Auf der Osterfelder Straße sind unbekannte Täter in einen Friseursalon eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend 21.20 Uhr und Donnerstagmorgen 8.15 Uhr. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld aus der Kasse. Um hereinzukommen, hatten sie die Eingangstür aufgebrochen.

Eingebrochen wurde außerdem auf der Herzogstraße. Dort sind unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in ein derzeit unbewohntes Haus eingedrungen. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Recklinghausen:

Auf der Steinstraße wurde am Mittwoch in das Büro einer Buchhandlung eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten den Tresor und nahmen Bargeld heraus. Die Tat ist vermutlich zwischen 13.45 Uhr und 16 Uhr passiert. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

