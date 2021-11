Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Gillenfeld (ots)

Am 28.11.2021 zwischen 01:00 Uhr und 01:08 Uhr begaben sich, nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand zwei bisher unbekannte, vermutlich männlich Täter fußläufig in den Bereich der Pulvermaarstraße in Gillenfeld.

Hier nahmen sie einen etwa 14,5 kg schweren grau-schwarzen Stein vermutlich aus einem angrenzenden Vorgarten auf und legten diesen auf die Fahrbahn im Bereich einer durch die Straßenbeleuchtung schlecht ausgeleuchteten Stelle.

Ein 55-jähriger Geschädigte aus dem Bereich der VG Ulmen befuhr mit seinem Personenkraftwagen die beschriebene Örtlichkeit und überfuhr den auf der Straße liegenden Stein.

Am Fahrzeug entstand nicht unerheblicher Sachschaden an Reifen und Felge, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

Weitere Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten.

