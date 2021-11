Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher entwenden Uhren

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter verschafften sich am Montag, 22.11.2021, Zugang zu einer Wohnung in der Jöllenbecker Straße, in Höhe Melanchthonstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten gewaltsam über eine Terrassentür in das Gebäude. Nachdem die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht wurden, flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Kenntnissen entwendeten die Täter mehrere Uhren.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder den Tätern bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

