Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb überrumpelt Seniorin

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein unbekannter Mann bot einer älteren Bielefelderin am Montagvormittag, 22.11.2021, seine Dienste beim Entsorgen an und stellte sogar für wertvolle Gegenstände Geld in Aussicht.

Die Anwohnerin der Taubenstraße war gegen 11:15 Uhr mit Reinigungsarbeiten außerhalb eines Wohnhauses beschäftigt, als ein Unbekannter bei ihr auftauchte. Der Mann gab an, er habe soeben Aufräumarbeiten bei einem Nachbarn beendet und fragte die Seniorin, ob es in ihrem Haushalt nicht Dinge geben würde, von denen sie sich trennen möchte. Er äußerte das Angebot, lohnende Stücke gut zu bezahlen und zeigte der Dame sein Bargeld.

In der Wohnung interessierte sich der Fremde angeblich für Puppen und eine Schreibmaschine, die er bezahlen wollte. Nachdem die Seniorin keine geeignete Tüte oder einen Karton anbieten konnte, gab der Mann an, selbst einen Transportbehälter zu holen und verließ das Haus.

Als der Unbekannte nach einiger Zeit nicht zurückkehrte, bemerkte die ältere Dame, dass ihr mehrere Goldringe gestohlen wurden.

Die Polizei berät, wie Sie sich vor Trickdieben an der eigenen Haustür schützen können:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell