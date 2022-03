Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Bullay (ots)

Am 05.03.2022 wurde in Bullay zwischen 07:25 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße "Am Moselufer" nahe des Bullayer Sportplatzes ein PKW beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (06542-98670) in Verbindung zu setzen.

