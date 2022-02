Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Brand eines Wohnhauses

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Unbekannte brachen am Donnerstagnachmittag (24.02.), zwischen 16.45 Uhr und 19 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Theseusstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen mehrere tausend Euro Bargeld und verursachten 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand eines Wohnhauses

Schotten. Am Freitagmorgen (25.02.), gegen 9.45 Uhr, kam es in der Vogelsbergstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Feuerwehren aus Schotten und Gedern hatten das Feuer glücklicherweise zeitnah unter Kontrolle und konnten den Brand ablöschen.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf 60.000 bis 70.000 Euro.

Brandermittler der Kriminalpolizei Alsfeld haben zur Ursachenfindung die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an der Heizungsanlage vorgelegen haben. Der Polizei liegen aktuell keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

(PB)

