POL-OH: Was wir schon immer von der Polizei wissen wollten!

Osthessen. Wie sieht ein Streifenwagen von innen aus? Was sind die Aufgaben eines Polizeihundes? Wie ist eine Streifenpolizistin oder ein Streifenpolizist ausgestattet? Diese und viele andere Fragen beantworten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten normalerweise, wenn sie Schulklassen durch die Gebäude des Polizeipräsidiums Osthessen führen.

"Sobald ich groß bin, will ich Polizist werden!" Wenn man Kinder nach ihrem Berufswunsch fragt, ist das nicht selten die Antwort aus tiefster Überzeugung. Das Interesse unser aller Nachwuchs an der Arbeit der Polizei ist groß. Dementsprechend engagiert sich das Polizeipräsidium Osthessen auch an Grundschulen - jetzt mit einer neuen Idee.

"In die faszinierten Augen eines Kindes zu schauen, das gerade einem Polizeihund bei der Arbeit zuschaut, ist für mich eine große Freude," so Denise Abersfelder, Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums. Um diese und weitere Einblicke in den facettenreichen Polizeiberuf zu ermöglichen, richtet sie sich mit einer Aktion an die Grundschulen in Osthessen. "Macht die Polizei zum Thema in eurem Unterricht und schickt uns Fragen, die ihr schon immer einer Polizistin oder einem Polizisten stellen wolltet." Denise Abersfelder und ihr Team werden diese dann per Videobotschaft beantworten.

Alle teilnehmenden Klassen erhalten neben dem Antwortvideo auch noch eine kleine Erinnerung an die Aktion.

Die wichtigen Informationen zusammengefasst:

- Die Lehrkräfte lassen uns bitte die erarbeiteten Fragen per E-Mail zukommen: einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de

- Bitte telefonische Erreichbarkeit der Lehrkraft, E-Mail-Adresse und Adresse der Schule hinzufügen

- Einsendeschluss ist der 18. März 2022

- Alle weiteren Informationen gibt´s nach Einsendeschluss per E-Mail

