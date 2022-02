Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Zeugen gesucht

Hoogstede (ots)

Am Sonntag kam es gegen 3 Uhr in der Straße Bree in Hoogstede zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde durch Entzünden eines Böllers der Briefkasten eines Wohnhauses beschädigt. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel 05943/92000, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell