Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - VW beschädigt

Geeste (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Straße An der Emsbrücke in Geeste zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war gegen 18.50 Uhr in Richtung Dalum unterwegs. Als er im dortigen Kurvenbereich in den Gegenverkehr geriet, touchierte er einen entgegenkommenden VW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

