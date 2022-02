Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Gartenhütte in Brand geraten

Messingen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Brand in einer Gartenhütte an der Straße Am Kötteringer Esch in Messingen. Die Gartenhütte geriet in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Messingen und Freren waren mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 47 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

