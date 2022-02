Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Handtasche gestohlen

Haselünne (ots)

Am Donnerstag zwischen 9.30 und 11 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Opel eingeschlagen. Sie entwendeten eine Handtasche samt Inhalt aus dem Auto. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Parkplatz "Wacholderhain" in Haselünne an der Andruper Straße abgestellt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

