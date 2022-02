Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Container

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Ein Containergebäude im Kirchweg war in der Nacht zu Mittwoch (23.02.) Ziel unbekannter Täter. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell