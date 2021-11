Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße, Fahrer unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots)

Am So., 21.11.21, kontrollierten Beamte auf der Konrad-Adenauer Straße in Lüdinghausen gegen 02:15 Uhr einen 29jährigen Lüdinghauser, der kurz zuvor mit seinem Pkw in starken Schlangenlinien unterwegs war.

Bei der Überprüfung wurde deutlich, dass der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand.

Daraufhin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv verlief.

Er wurde zwecks Blutprobe der Polizeiwache zugeführt und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Ein Verfahren wurde eingeleitet.

