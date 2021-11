Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L 551/ Auf dem Quellberg, Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots)

Am So., 21.11.21, kontrollierten Beamte gegen 07:25 Uhr einen 19jährigen Nottulner, der mit seinem Kleinkraftrad die L 551 von Buldern kommend in Fahrtrichtung Dülmen befuhr.

Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Nottulner augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand.

Daraufhin wurde ein Vortest durchgeführt, der positiv verlief.

Er wurde zwecks Blutprobe der Polizeiwache zugeführt und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell