POL-OG: Schwanau, L 75 - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Schwanau (ots)

Eine verlorene Radkappe hat am Mittwochabend auf der L 75 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Lahr zu einem Auffahrunfall und einer leicht verletzten Person geführt. Ein 33 Jahre alter Hyundai-Fahrer musste infolgedessen eine Vollbremsung einleiten. Ein nachfolgender Skoda-Lenker prallte gegen 20 Uhr mutmaßlich aufgrund von ungenügendem Abstand in das Heck seines "Vordermanns". Der Hyundai-Fahrer trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige mutmaßliche Unfallverursacher blieb unversehrt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro. Der Skoda-Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

/sch

