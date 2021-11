Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Oppenau (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 16:45 Uhr und Donnerstag, 1:40 Uhr, in ein Gebäude im Kapellenweg eingedrungen. Der Täter verschaffte sich offenbar durch ein Fenster Zutritt in das Innere des Hauses. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Dieb elektronische Geräte. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch nehmen unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen entgegen.

