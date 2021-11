Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Rastatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Steinmetzstraße ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden. Ein 55-jähriger Ford-Lenker bog kurz vor 20 Uhr von der Bahnhofstraße nach rechts in die Steinmetzstraße ab und dürfte in der Folge das dortige "Vorfahrt-Gewähren!"-Zeichen missachtet haben. Im Anschluss kollidierte der mutmaßliche Unfallverursacher mit einen aus entgegengesetzter Richtung einbiegenden, vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Mercedes-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

