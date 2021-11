Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Eine Verletzte nach Auffahrunfall

Rastatt (ots)

Nachdem ein 35-jähriger VW-Fahrer am Dienstnachmittag auf der L78b einer verkehrsbedingt bremsenden 53-Jährigen in ihrem Mercedes aufgefahren war, wurde diese leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß gegen 15 Uhr, nahe der Rheinbrücke, wurde der Mercedes der Frau dann noch auf den Mercedes eines 50-Jährigen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro.

