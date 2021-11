Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Ein Sachschaden von circa 5.000 Euro ereignete sich am Dienstagmittag durch einen Verkehrsunfall in der Kolpingstraße. Eine VW-Fahrerin befuhr gegen 13.20 Uhr den Kreisverkehr an der Schutterwälder Straße in Richtung Auffahrt B33 und wollte verbotenerweise nach links in die Kolpingstraße abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte die 22-Jährige bei dem Abbiegevorgang einen entgegenkommenden VW. Der VW des 77-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

/ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell