Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Parkendes Auto beschädigt

Achern (ots)

Eine 40-jährige Fahrzeugführerin soll am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts in der Güterhallenstraße beim Ausparken einen geparkten Skoda beschädigt haben. Eine aufmerksame Zeugin konnte gegen 14:15 Uhr beobachten, wie die Mercedes-Fahrerin beim Ausparken den Skoda beschädigte und anschließend davonfuhr ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen gegen die mutmaßliche Unfallverursacherin aufgenommen.

/jp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell