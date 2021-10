Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Anhänger auf und davon

Jena (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche haben Unbekannte aus einem Hinterhof in der Seidelstraße in Jena einen Anhänger entwendet. Dies teilte ein Zeuge am Montagmittag der Polizei mit. Der oder die Täter begaben sich durch ein geschlossenes Tor in den Hof, stahlen folglich den Anhänger und entfernten sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden des Diebesgutes.

