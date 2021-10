Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer volltrunken festgestellt

Apolda (ots)

Auf dem Heidenberg/Gerbachei in Apolda wurde am 04.10.2021, gegen 19:35 Uhr ein 37jähriger Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser erheblich unter dem Einfluss von Alkohol steht und so am Straßenverkehr teilnahm. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Die Blutentnahme erfolgte anschließend im Robert-Koch-Krankenhaus. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gefertigt.

