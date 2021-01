Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Siebeldingen - Fahrradbesitzer gesucht

Siebeldingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden am Bahnhof in Siebeldingen vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren kontrolliert und hierbei Betäubungsmittel aufgefunden und ein Fahrrad sichergestellt. Einer der Jugendlichen, ein 15-Jähriger aus Annweiler gab an, dass das Fahrrad auf dem Gelände des Real Marktes in Landau abgestellt gewesen sei und er es von dort mitgenommen habe. Die Polizei bittet den Besitzer des Fahrrades sich telefonisch unter 063412870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

