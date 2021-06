Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer verhindert Kollision und wird verletzt - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Donnerstagmorgen (10.06., 05.30 Uhr) ereignete sich auf der Brockhagener Straße im Ortsteil Ebbesloh ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 33-jährige Gütersloher befuhr mit seinem Fahrrad den Seitenstreifen der Brockhagener Straße in Richtung Brockhagen. Etwa in Höhe der Einmündung Brockheideweg bemerkte der Radfahrer einen in gleiche Richtung fahrenden, sich nähernden Lkw. Den Angaben nach musste der Radfahrer eine drohende Kollision verhindern, da der bislang unbekannte Lkw-Fahrer die Fahrbahn verlassen hatte und teilweise auf dem Seitenstreifen fuhr. Bei dem anschließenden Sturz auf die Fahrbahnbankette wurde der 33-jährige Radfahrer leicht verletzt. Zu einer Berührung zwischen dem Radfahrer und dem Lkw kam es hierbei nicht. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Der Lkw sowie der Anhänger sollen der Beschreibung nach silberfarben gewesen sein. Auf der Sattelzugmaschine soll sich möglicherweise die Aufschrift "Schmitz" befunden haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Lkw geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell