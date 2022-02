Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Anhänger gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Anfang Januar (03.01.) bis Mitte Februar (15.02) einen Autoanhänger der Marke "Stema" von dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

