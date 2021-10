Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gartengeräte aus Baustoffhandel gestohlen

Euskirchen (ots)

In einem Baustoffhandel in Euskirchen-Stotzheim wurden am Freitagabend gegen 17.30 Uhr mehrere Gartengeräte gestohlen. Der Wert beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass es sich um ein Diebespärchen handelt. Die Ermittlungen sind aufgenommen.

