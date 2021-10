Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrerin schwer verletzt

Blankenheim (ots)

Am Sonntag den 24.10.2021 kam es gegen 17.47 Uhr auf der Bundesstraße 258 in Blankenheim-Ahrhütte zu einem schweren Motorradunfall. Eine 35-jährige Kradfahrerin aus Köln wollte eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Barweiler überholen. Jedoch bog die Pkw-Fahrerin zum selben Zeitpunkt links ab auf den Parkplatz Neuhof. Hierbei übersah die 52-jährige Pkw-Fahrerin das Krad. Dieses kollidierte mit der vorderen linken Fahrzeugfront des Pkw und überschlug sich daraufhin. Die 35-Jährige wurde schwerletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein unterer fünfstelliger Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell