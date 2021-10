Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwere Kopfverletzung bei Fahrradsturz

Zülpich (ots)

Ein 57-jähriger Mann aus Euskirchen fuhr am Sonntagnachmittag (24.10.2021) gegen 14.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg in Zülpich-Dürscheven entlang. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich der Mann, der keinen Helm trug, schwer am Kopf und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik.

