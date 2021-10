Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Renault Clio kam von nasser Fahrbahn ab

Bad Münstereifel (ots)

Bei nasser Fahrbahn kam ein 18-jähriger Pkw-Fahrer am Samstagmorgen (23.10.2021) gegen 0.55 Uhr auf der Landstraße 165 bei Bad Münstereifel-Mahlberg in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Renault Clio geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der 18-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

