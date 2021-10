Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mülltonnen und Toilettenkabine brannten

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Samstag (23. Oktober 2021) gegen 03.00 Uhr brannten in Geldern auf der Straße Harttor drei Mülltonnen, die nebeneinander an einer Hauswand standen sowie eine Toilettenkabine am Mühlenweg. Passanten entdeckten die brennenden Mülltonnen und informierten die Feuerwehr. Die brennende Toilettenkabine wurde von der Polizei bei einer Streifenfahrt entdeckt. Die Feuerwehr löschte die Brände. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 - 1250. (ms)

