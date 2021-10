Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Verletzten

Bad Münstereifel (ots)

Auf der Landstraße 11 (Kreuzung Gutenberg/Kirspenich) kam es am Sonntag (24.10.2021) gegen 14.45 Uhr zu einem Unfall. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen übersah beim Überqueren der Kreuzung aufgrund tiefstehender Sonne den Motorradfahrer aus Meckenheim und kollidierte mit dem 59-Jährigen. Der Autofahrer musste aufgrund des Verkehrszeichens Vorfahrt gewähren und an der Einmündung anhalten. Danach tastete er sich in die Kreuzung hinein und übersah den Kradfahrer. Dieser wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

