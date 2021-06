Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Diebstahl von Geldkassette aus Selbstbedienungsladen

Zeugenaufruf; Fahren ohne Fahrerlaubnis; Fahren unter BTM-Einfluss

Delmenhorst (ots)

Diebstahl von Geldkassette aus Selbstbedienungsladen / Zeugenaufruf:

Am Freitag, 25.06.2021, gegen 17:00 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter die Kasse eines Selbstbedienungsladens an der Strückhauser Straße in Ovelgönne. Die Kasse war verschraubt und konnte nur mit dem passenden Werkzeug gelöst werden. Zur Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Im unmittelbaren Nahbereich des Tatortes wurde ein grüner oder blauer Geländewagen der Marke Honda mit Braker Zulassung gesehen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Fahrzeugführer des o.g. Fahrzeugs tatrelevante Beobachtungen gemacht hat. Dieser Fahrzeugführer sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Brake unter 04401/9350 mitzuteilen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Ein 17-jähriger Elsflether befuhr am Freitag, 25.06.2021, gegen 22:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Wurpstraße in Elsfleth. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Freitag, 25.06.2021, gegen 22:30 Uhr, stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 22-jähriger Braker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann hatte zuvor mit seinem PKW die Weststraße in Brake befahren. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

