Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Fahr Rad - mit Sicherheit. Pedelec-Seminar der Polizei Lippe.

Lippe (ots)

Am 3. September 2020 um 9:30 Uhr bietet die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Lippe im Waldweg 20 in Detmold ein Seminar speziell für Pedelec-Fahrende an. In dem etwa dreistündigen Seminar werden theoretisch und praktisch wichtige Verkehrsregeln, technische und rechtliche Neuerungen und Gefahren für Pedelec-Nutzende vermittelt. Ein eigenes Pedelec sowie ein Helm sind zur Teilnahme zwingend erforderlich, damit der Übungsparcours sicher bewältigt werden kann. Die Verkehrssicherheitsberatung hat außerdem hilfreiche Tipps für Rad- und Helmeinstellungen im Gepäck. Anmeldungen für das kostenfreie Seminar nimmt die Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231 609 4012 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell