POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten; Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Wildeshausen: Am Freitag, 25.06.2021, kam es an der Kreuzung Düngstruper Straße und Südring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa. Eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus Wildeshausen befuhr gegen 14:20 Uhr die Düngstruper Straße und beabsichtigte mit ihrem Pkw den Südring zu queren. Dabei übersah sie den 31-jährigen Fahrer eines motorisierten Zweirades aus Wildeshausen. In Folge des Zusammenstoßes wurden sowohl die 65-Jährige als auch der 31-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens können nicht gemacht werden.

Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer Ahlhorn: Am Freitag, 25.06.2021, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der Wildeshauser Straße im Bereich des dortigen Kreisverkehrs zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 22-Jähriger aus Ahlhorn befuhr mit seinem VW Polo den Kreisverkehr und verließ diesen an der Wildeshauser Straße. Dabei übersah er den bevorrechtigten 24-jährigen Radfahrer aus Garthe, der die Fahrbahn am kombinierten Fußgänger- und Radfahrerüberweg querte. Der schwerverletzte 24-Jährige wurde vor Ort notfallmedizinisch behandelt und zur weiteren Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000,- EUR geschätzt.

