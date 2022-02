Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand auf einem Firmengelände in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Am Mittwochabend (23.02.), gegen 19.10 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich von Altpapierpaketen zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Straße "Am Ententeich". Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und hatten die Flammen kurze Zeit später unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zur Höhe des Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden.

Julissa Bär

