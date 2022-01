Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei sucht Fahrradeigentümer (Bilder im Anhang) - Mercedes entwendet - Grafikkarte und Arbeitsspeicher gestohlen - Farbschmierereien

Vogelsbergkreis (ots)

Polizei sucht Fahrradeigentümer (Bilder im Anhang)

Alsfeld. Zeugen informierten die Polizei in Alsfeld am Freitag (14.01.) über zwei seit Dienstag (11.01.) in der Hersfelder Straße abgestellte und möglicherweise gestohlene Fahrräder. Die Polizeibeamtinnen und -beamten stellten die beiden Zweiräder vorläufig sicher, um einen Diebstahl zu verhindern. Es handelt sich dabei um zwei Herrenfahrräder der Marken Kettler und Hercules in den Farben blau und grau. Bilder der Räder sind der Pressemitteilung im Anhang beigefügt.

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Die Zweiräder können gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei in Alsfeld abgeholt werden.

Mercedes entwendet

Freiensteinau. Ein weißer Mercedes AMG wurde in der Nacht zu Montag (17.01.) in der "Alte Weidenauer Straße" entwendet. Zur Tatzeit stand das Auto im Wert von circa 55.000 Euro auf einem Privatgrundstück. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Grafikkarte und Arbeitsspeicher gestohlen

Schotten. Eine öffentliche Schule im Lindenweg wurde in der Zeit von Donnerstagnachmittag (13.01.) bis Freitagvormittag (14.01.) Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger öffneten unbefugt eine geschlossene Tür und entwendeten eine Grafikkarte und den Arbeitsspeicher eines dortigen Computers. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Feldatal. Unbekannte beschmierten in der Zeit von Samstagnachmittag (15.01.) bis Sonntagvormittag (16.01) eine Mauer eines Grundstücks sowie einen Stromkasten in der Laubergasse und eine Bushaltestelle in der Schulstraße im Ortsteil Groß-Felda mit schwarzer Farbe. Die Täter verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

