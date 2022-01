Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere hundert Liter Diesel und Fahrzeugteile gestohlen - Rucksack entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mehrere hundert Liter Diesel und Fahrzeugteile gestohlen

Bebra. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstag (15.01.) bis Montag (17.01.) circa 80 Liter Diesel aus einer Forstmaschine. Darüber hinaus zapften die Langfinger rund 650 Liter aus einem auf einem Anhänger abgestellten Tankbehälter ab, bevor sie das amtliche Kennzeichen HEF-FH 670 und die vier Reifen des Hängers samt Felgen abmontierten und mitnahmen. Forstmaschine und Hänger standen zur Tatzeit in einem Waldstück im Bereich des sogenannten "Potsdammer Platz". Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt etwa 1.300 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rucksack entwendet

Bad Hersfeld. Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr entwendeten unbekannte Langfinger am Montag (17.01.) einen Rucksack samt Inhalt aus einem unverschlossenen Bauwagen in der Straße "Badestube". Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell