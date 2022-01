Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Lagerhalle eingebrochen

Fulda (ots)

Fulda. Zwischen Freitag (14.01.) und Montag (17.01.) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße "An Vierzehnheiligen" ein. Die Täter verschafften sich über eine Notfalltür Zutritt zum Gebäude, hebelten eine Bürotür auf und stahlen ein Handy im Wert von circa 100 Euro. Es entstand 60 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

