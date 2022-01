Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Wohnung eingebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

In Wohnung eingebrochen

Schotten. In ein Mehrfamilienhaus in der Vogelsbergstraße drangen Unbekannte am Freitagvormittag, zwischen 9 und 11 Uhr gewaltsam über die Hauseingangstür ein. Aus einer der dortigen Wohnungen entwendeten die Einbrecher zwei Spielkonsolen "Playstation 4 Pro" und "Playstation 5" sowie Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter wwww.polizei.hessen.de

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell