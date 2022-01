Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Apotheke - Werkzeug aus Rohbau gestohlen - Kennzeichendiebstahl - Quad aus Garage gestohlen - Einbruch in Gaststätte

Fulda (ots)

Einbruch in Apotheke

Fulda. In der Nacht zu Freitag (14.01.) brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Rabanusstraße ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und stahlen Bargeld aus der Kasse. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Tann. Unbekannte verschafften sich zwischen Montagabend (10.01.) und Freitagabend (14.01.) unberechtigt Zutritt zu einer Baustelle in der Rhönstraße. Dort kletterten die Täter von einem Radlader in das erste Obergeschoss eines Gebäudes und stahlen mehrere Baustellenwerkzeuge im Gesamtwert von circa 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Neuhof. Ein grauer 3er BMW wurde am Freitagabend (14.01.) in der Fuldaer Straße Ziel Unbekannter. Die Täter stahlen beide amtlichen Kennzeichen FD-LB 33 vom Pkw, der auf einem Anwohnerparkplatz abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. In der König-Konrad-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (15.01.) die amtlichen Kennzeichen FD-IL 2002 von einem schwarzen VW Passat. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Quad aus Garage gestohlen

Künzell. Unbekannte brachen zwischen dem 9. Januar und dem 16. Januar in eine Garage im Hahlweg ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und stahlen ein blaues Quad der Marke Yamaha im Wert von circa 13.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Fulda. In der Nacht auf Sonntag (16.01.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Petersberger Straße ein. Die Täter zerstörten ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut - nach bisherigen Erkenntnissen ohne Erfolg. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell