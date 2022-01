Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw verliert Getränkekisten in Autobahnauffahrt

BAB 7, Fulda (ots)

Am Samstag (15.01.) gegen 14:30 Uhr verlor ein 42-jähriger im Landkreis Fulda wohnhafter LKW-Fahrer an der Anschlussstelle Fulda-Mitte einen großen Teil seiner Ladung im Auffahrtsbereich zur BAB 7 in Fahrtrichtung Süden. Kurz nach Fahrtantritt vom nahe gelegenen Betriebsgelände öffnete sich aus bislang unbekannter Ursache die rechte Bordwand des LKW-Anhängers, weshalb die vollen Getränkekisten in der Linkskurve von der Ladefläche auf die Fahrbahn fielen. Das so entstandene Scherben- und Kistenmeer machte eine teilweise Sperrung der Anschlussstelle notwendig, sodass die Auffahrt nur noch von der Bundesstraße aus Richtung Rhön kommend möglich war. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten der Fahrbahn wurden durch die Getränkefirma selbst durchgeführt. Die Autobahnmeisterei Fulda wurde zur Durchführung der etwa 1,5 Stunden andauernde Absperrmaßnahmen hinzugezogen. Es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen des fließenden Verkehrs. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

