Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellerbrand/ Einbrüche/ Pkw beschädigt/Ladendiebe auf Beutezug/Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Am Samstagmorgen brannte es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kampstraße. Eine Frau atmete Rauch ein und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Anwohner löschten die Flammen.

Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Augustastraße eingebrochen. Es gab am mehreren Türen Hebel- und Aufbruchspuren. Die Täter gelangten mindestens in ein Büro, wo sie diverse Schränke durchwühlten. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden.

Zwischen dem 3. November und dem vergangenen Donnerstagnachmittag haben Unbekannte an der Augustastraße gewaltsam ein Garagentor geöffnet. So konnten sie diverse Werkzeuge sowie ein abgemeldetes Kleinkraftrad stehlen.

In der Nacht zum Samstag wurden in der Lüdenscheider Innenstadt zahlreiche Fahrzeuge beschädigt. Gegen 22.15 Uhr beobachteten Zeugen an der Parkstraße zwei Jugendliche, die reihenweise Autospiegel abtraten. Die Polizei suchte den Bereich ab und entdeckte sechs Fahrzeuge mit abgerissenen oder zerstörten Außenspiegeln. Ein Zeuge verfolgte die beiden jungen Männer einige Zeit, drehte dann jedoch ab. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Männer wurden auf 18 bis 25 Jahre geschätzt. Sie haben eine schlanke Statur und sind 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer trug eine weiße Jacke und eine schwarze Basecap, der zweite eine schwarze Jacke. Pkw-Fahrer aus der Straße Im Winkel und Honseler Buch meldeten ebenfalls Spiegel-Schäden. Ein 44-jähriger Mann steht im Verdacht, in der Lüdenscheider Innenstadt mindestens fünf Fahrzeuge beschädigt zu haben. Zeugen beobachteten den Mann gegen 23.30 Uhr in der Wehberger Straße, wie er parkende Autos zerkratzte. Sie informierten die Polizei. Die brachte den Tatverdächtigen zur Ausnüchterung ins Gewahrsam.

Am Samstag haben zwei 40 und 32 Jahre alte Männer gleich in drei Lebensmittelläden Waren gestohlen. Gegen 15.30 Uhr betraten sie einen Supermarkt Unterm Freihof. An der Kasse schlug der Alarm an. Als ein Mitarbeiter sie ansprach, rannten sie raus. Der Mitarbeiter verfolgte sie, stolperte jedoch und brach die Verfolgung ab. Aus dem Rucksack einer der Männer floss eine Flüssigkeit. Offenbar war ihm eine Flasche zerbrochen. Die Mitarbeiter sichteten die Videoaufnahmen und sahen, wie einer der Männer zwei Flaschen Raki in seinen Rucksack stopfte. Der Markt informierte die Polizei. Die leitete eine Nahbereichsfahndung ein. Eine Polizeistreife entdeckte einen der Gesuchten vor einem Discounter in der Heedfelder Straße, den zweiten Mann im Discounter. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden sich neben dem Raki-Flaschen eine Schinkenwurst und ein Energy-Drink aus diesem Discounter sowie ein Messer. Der 32-Jährige führte in seiner Tasche zwei Flaschen Kräuterschnaps mit sich - Diebesbeute aus einem unterwegs besuchten dritten Laden an der Schumannstraße. Gegen den 40-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls mit Waffen. Beide Männer wurden bis gegen Ladenschluss in Gewahrsam genommen.

Ein 72-jähriger Lüdenscheider wurde am Samstagmittag zwischen 12.15 und 14 Uhr beim Bummel durch die Lüdenscheider Innenstadt bestohlen. Er kann sich nur noch daran erinnern, dass er beim Betreten des Stern-Centers, vom Sternplatz aus, von zwei männlichen Personen angerempelt wurde. Als er nach Hause kam, stellte er fest, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Innentasche seiner Jacke steckte. Am Freitag zwischen 17.03 und 17.30 Uhr war ein 23-jähriger Lüdenscheider unterwegs im Linienbus vom Sauerfeld in Richtung Werdohl. Nach dem Aussteigen vermisste er seine Geldbörse, die zuvor in der Außentasche seiner Windjacke gesteckt hatte. Er geht von einem Diebstahl aus und erstattete dementsprechend Anzeige bei der Polizei. (cris)

